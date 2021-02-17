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Espreso.tvОбществоВ Днипре из кафе уволили баристу, которая отказалась обслуживать на украинском и назвала город "русским"

В Днипре из кафе уволили баристу, которая отказалась обслуживать на украинском и назвала город "русским"


фото: gettyimages
В Днипре уволили баристу кафе Coffein, которая отказалась обслуживать клиента на украинском языке

Об этом владелица заведения Ирина Прудка сообщила в комментарии изданию "49000.com.ua".

Она считает, что клиентка, которая обнародовала в сети видео разговора, "не до конца права".

"Я не на стороне клиентки. Я считаю, что человек может говорить на русском. Возможно, нужно было начать разговор на украинском, но, если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать нашу Украину. Поэтому мы будем искать украиноязычных официантов и барист", - отметила Прудка.

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В сети появилось видео, где бариста общается с клиенткой и говорит, что "Днепр - это русский город".

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