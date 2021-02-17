В Чернигове мужчина напоил 12-летнюю девочку алкоголем, она попала в реанимацию

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"12-летняя девочка живет в одном из сел недалеко от областного центра. По словам бабушки, которая воспитывает ребенка, в тот день ее внучка уехала в Чернигов, чтобы встретиться с друзьями", - говорится в сообщении.

Вечером дети зашли в подъезд многоэтажки. Из одной из квартир к ним вышел наглядно знакомый взрослый мужчина. Он предложил детям выпить спиртное и быстро вынес бутылку. 12-летняя девочка согласилась попробовать алкоголь, хотя сам молодой человек отказался его выпить. Вскоре после выпитого девочке стало плохо, она потеряла сознание. Когда друзья вынесли ее из подъезда, это увидели неравнодушные граждане и обратились в полицию.

"Девочке оказали неотложную медицинскую помощь и госпитализировали ее в реанимационное отделение в состоянии тяжелого алкогольного отравления", - заявил руководитель Управления превентивной деятельности полиции области Алексей Дяговец

Полицейские установили личность причастного к правонарушению и составили на мужчину протокол по статье 180 Кодекса Украины об административных правонарушениях (доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения), что влечет за собой наложение штрафа.

Полиция уже направила админматериалы в суд.

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