В Байдена поддерживают вывод войск из Афганистана, однако пересмотрят договоренности Трампа с талибами
Об этом представитель Госдепа США Вс Прайс заявил на пресс конференции 16 ляют, передает " Укринформ ".
"Президент Байден хочет в ответственный способ положить конец так называемым вечным войнам, и так же мы планируем поддержать нынешний мирный процесс между Исламской республикой Афганистан и талибами", - заявил представитель Госдепа.
По его словам, уровень насилия в стране является "недопустимо высоким".
"Мы пересматриваем американские соглашения с талибами, внимательно изучая способность и готовность сторон выполнять взятые на себя обязательства. Сейчас нам не о чем сказать, но очевидно, что тесные консультации с нашими партнерами по НАТО в этом направлении будут ключевой частью этого процесса", - подчеркнул Прайс.
Спикер отметил, что президент Байден стремится положить ответственное завершения так называемым "вечным войнам".
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