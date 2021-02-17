В Байдена поддерживают вывод войск из Афганистана, однако пересмотрят договоренности Трампа с талибами

17 февраля, 2021, 08:58

В Госдепе намерены завершить войну в Афганистане до конца каденции президента Джо Байдена

Об этом представитель Госдепа США Вс Прайс заявил на пресс конференции 16 ляют, передает " Укринформ ".

"Президент Байден хочет в ответственный способ положить конец так называемым вечным войнам, и так же мы планируем поддержать нынешний мирный процесс между Исламской республикой Афганистан и талибами", - заявил представитель Госдепа.

По его словам, уровень насилия в стране является "недопустимо высоким".

"Мы пересматриваем американские соглашения с талибами, внимательно изучая способность и готовность сторон выполнять взятые на себя обязательства. Сейчас нам не о чем сказать, но очевидно, что тесные консультации с нашими партнерами по НАТО в этом направлении будут ключевой частью этого процесса", - подчеркнул Прайс.

Спикер отметил, что президент Байден стремится положить ответственное завершения так называемым "вечным войнам".

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