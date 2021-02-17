Укрзализныця планирует внедрить Wi-Fi в поездах Интерсити +

17 февраля, 2021, 12:55

Укрзализныця планирует внедрить Wi-Fi в скоростных поездах Интерсити +

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, Укрзализныця работает над внедрением Wi-Fi доступа в интернет в пассажирских поездах. Реализовать проект на первом этапе планируется в скоростных поездах Интерсити +.

"Наша задача - создать качественный сервис в пассажирских поездах. Одна из основных тенденций сегодня - это мобильность и присутствие онлайн. Поезда Интерсити + часто используются как офисы на колесах, поэтому в этих поездах прежде всего важно обеспечить качественный доступ в интернет", - цитирует пресс-служба слова директора по информационным технологиям Укрзализныци Владимира Резника.

Резник отметил, что сейчас Укрзализныця совместно с заинтересованными инвесторами изучает новые технологии, которые способны обеспечить качественный высокоскоростной интернет в течение всего маршрута.

Отмечается, что как пилотный проект внедрения Wi-Fi в скоростных поездах Интерсити + на направлении Киев-Харьков. Прорабатывается концепция, которая будет масштабироваться на все направления следования поездов, по решению главной проблемы - покрытие слепых зон.

По словам Резникова, если проект будет успешен, компания введет его во всех поездах и обеспечит бесперебойную связь на протяжении всего пути следования поездов по территории Украины.