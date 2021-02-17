Украина вышла из соглашения СНГ о координации почтовой и электрической связи

17 февраля, 2021, 14:09

17 февраля Кабмин принял постановление о выходе Украины из соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключенного в рамках СНГ

Об этом сообщает " Укринформ ".

Согласно тексту пояснительной записки к постановлению, соглашение предусматривало координацию действий в сфере предоставления услуг связи, гармонизации развития сетей и средств связи, разработку концепций по научно-технической и тарифной политики, защиту общих интересов государств-участников в международных организациях, и другие мероприятия. Однако с момента подписания соглашение не было практически реализовано в Украине.

Отмечается, что выход Украины из соглашения не повлияет на интересы граждан и на способность государства защищать национальные интересы. Также выходе из соглашения не повлияет на возможности Украины противодействовать попыткам Российской Федерации легимитизуваты временную оккупацию части суверенной территории нашего государства.

Сейчас взаимоотношения Украины с другими государствами СНГ в сфере телекоммуникаций регулируются международными договорами, заключенными в рамках Международного союза электросвязи и Всемирного почтового союза.

Своим решением также правительство поручило МИД уведомить исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из соглашения.

Напомним, 2 сентября правительство денонсировал соглашения о сотрудничестве в рамках СНГ в сферах ветеринарии, санитарной охраны и карантина растений.

9 октября Украина денонсировала соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией

В декабре 2020 году Украина вышла из трех соглашений СНГ по атомной энергетики

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