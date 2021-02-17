Украина вынесет вопрос обысков и задержаний крымских татар в оккупированном Крыму на Генассамблею ООН, - МИД
Об этом сообщает пресс-служба ведомства .
В министерстве отметили, что, по имеющейся информации, в ночь на 17 февраля прошли обыски в домах крымчан Абдулбори Махамадаминова, Азамата Эюпова, Тимура Ялкабова, Ибрагимова Эрнеста, Олега Федорова, Ленура Сейдаметова и Яшара Шихаметова. Среди них есть активисты "Крымской солидарности", что указывает на политически мотивированный характер действий оккупационных властей полуострова.
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"Эти действия в очередной раз свидетельствуют о полном игнорировании Москвой основополагающих норм международного гуманитарного права, своих обязательств как государства-оккупанта, готовности к использованию незаконных силовых методов для подавления политического и религиозного инакомыслия и блокирования правозащитной деятельности на временно оккупированной украинской территории", - отметила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
В МИД призвали Россию прекратить политические репрессии против населения временно оккупированных территорий.
"Информация о противоправной деятельности РФ на временно оккупированных территориях, в частности относительно упомянутых случаев незаконных обысков и задержаний, будет вынесена Украиной 23 февраля 2021 года на рассмотрение сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ходе дебатов по пункту повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
МИД призвал международных партнеров предоставить надлежащую оценку действиям РФ в оккупированном Крыму.
- В представительстве президента в АРК отметили, что по результатам ночных обысков оккупантов в Крыму задержаны два активиста - Азмат Эюпов и Эрнест Ибрагимов.
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