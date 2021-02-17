Украина теряет $ 2 млрд ежегодно из-за махинаций при экспорте зерна, - Гетманцев

17 февраля, 2021, 11:29

Украина теряет $ 2 млрд ежегодно из-за мошенников, которые покупают зерно за наличные и экспортируют его за границу, считает Гетманцев

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев написал в Telegram.

"$ 2 млрд. Такая сумма средств не возвращается в виде валютной выручки ежегодно в государство из-за действий мошенников, которые сначала приобретут за наличные зерно, а затем экспортируют его за границу. Это средства, которые теряет наша экономика. Это налоги, которые недополучают наши медики. это доходы, которые получают преступники. К сожалению, в совершение преступлений втянуты известные мировые зернотрейдеры. ", - написал Гетманцев.

По его словам, в результате встречи в офисе Генерального прокурора было начато уголовное производство. Он также отметил, что депутаты финансового комитета сделают все возможное, чтобы детенизировать аграрный сектор украинской экономики.