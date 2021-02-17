Украина теряет $ 2 млрд ежегодно из-за махинаций при экспорте зерна, - Гетманцев
Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев написал в Telegram.
"$ 2 млрд. Такая сумма средств не возвращается в виде валютной выручки ежегодно в государство из-за действий мошенников, которые сначала приобретут за наличные зерно, а затем экспортируют его за границу. Это средства, которые теряет наша экономика. Это налоги, которые недополучают наши медики. это доходы, которые получают преступники. К сожалению, в совершение преступлений втянуты известные мировые зернотрейдеры. ", - написал Гетманцев.
По его словам, в результате встречи в офисе Генерального прокурора было начато уголовное производство. Он также отметил, что депутаты финансового комитета сделают все возможное, чтобы детенизировать аграрный сектор украинской экономики.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти