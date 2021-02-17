Угроза убийством Шабунину: суд признал бездействие ОГПУ
Об этом сообщает пресс-служба ЦПК.
Согласно постановлению Святошинского райсуда Киева от 9 февраля, в ОГП получили ходатайство 16 января, однако по состоянию на 29 января не сообщили о результате его рассмотрения, хотя на рассмотрение такого ходатайства законодательство предусматривает три дня.
"Офис Венедиктовой месяц саботирует мое ходатайство, а время идет, никаких результатов у полиции и прокуратуры, похоже, нет. А учитывая то, как ОГП выполняет свои обязанности, надеяться на реальное расследование не приходится. Но теперь Венедиктова обязана решить вопрос с объединением дел, потому что невыполнение судебного решения - это уголовная ответственность", - прокомментировал Шабунин.
Представители Офиса генпрокурора в суд не явились. Решение суда не подлежит обжалованию.
В ЦПК также отметили, что полиция Киева в течение четырех недель отказывается признать Шабунина потерпевшим по делу с гранатами, так же как и мать его жены, под дверь которой подложили гранаты. Такое бездействие господин Шабунин обжаловал в суде, однако правоохранители дважды отказались направить в суд соответствующие документы. Полиция Ривне пострадавшим его признала.
- По предварительным данным прокуратуры, в корпусах гранат, которые были у квартиры матери Шабунина взрывчатки не обнаружено . Однако, полиция написала, что взрывчатка была найдена.
- Также взрывное устройство подложили под квартиру не только его матери, а и у дома родителей жены.
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