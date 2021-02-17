У стен ВР прошла акция протеста из-за работы сети супермаркетов Novus в оккупированном Крыму
17 февраля, 2021, 20:50
Возле Верховной Рады прошел митинг против сети Novus из-за работы в оккупированном Крыму
Об этом сообщает РБК-Украина.
Активисты расценивают такие действия со стороны владельцев магазина как государственную измену и требуют привлечь к ответственности.
"Novus предал нашу страну и торгует на крови. Мы писали письма, требовали ответ, почему они до сих пор работают в Крыму, несмотря на санкции, как им не стыдно кормить агрессора. Но от владельцев нет никакой реакции, видимо, им есть что скрывать", - говорят участники митинга.
Они призвали правоохранителей обратить внимание на этот случай.
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