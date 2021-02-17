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Espreso.tvОбществоУ стен ВР прошла акция протеста из-за работы сети супермаркетов Novus в оккупированном Крыму

У стен ВР прошла акция протеста из-за работы сети супермаркетов Novus в оккупированном Крыму


фото: РБК-Україна
Возле Верховной Рады прошел митинг против сети Novus из-за работы в оккупированном Крыму

Об этом сообщает РБК-Украина.

Активисты расценивают такие действия со стороны владельцев магазина как государственную измену и требуют привлечь к ответственности.

"Novus предал нашу страну и торгует на крови. Мы писали письма, требовали ответ, почему они до сих пор работают в Крыму, несмотря на санкции, как им не стыдно кормить агрессора. Но от владельцев нет никакой реакции, видимо, им есть что скрывать", - говорят участники митинга.

Они призвали правоохранителей обратить внимание на этот случай.

 

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