Тренер экс-чемпиона мира заявил, что Усик обречен в боях с Фьюри и Джошуа
Об этом он заявил в интервью YouTube-канала Pro Boxing Fans.
По словам Кевина Барри, который тренирует бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера, Александру Усику будет сложно справиться с соперниками, которые преобладают его в габаритах - такими, как британцы Тайсон Фьюри и Джошуа.
"Возможно со временем Усик будет чувствовать себя более комфортно с набранным весом. Он будет становиться лучше, ведь он умный боец. Но я не думаю, что он будет одним из самых мощных панчеров в супертяжелом весе, хотя интенсивность его ударов и уровень навыков будут проблемой для любого соперника. Несмотря на это, я считаю, что ему самому будет очень трудно против по-настоящему большого соперника ", - сказал Барри.
Рост Усика - 191 см, Джошуа - 198 см, Фьюри - 206 см.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской орагнизации).
Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- 9 февраля стало известно, что Александр Усик встретится с британцем Джо Джойсом в поединке за "временный" титул WBO 17 апреля в Лондоне.
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