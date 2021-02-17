Трамп призвал республиканцев избавиться лидера своей фракции в Сенате

17 февраля, 2021, 11:10

45-й президент США Дональд Трамп раскритиковал лидера республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, призвав политическую силу избавиться от него

Об этом сообщает CNN .

"Митч - строгая, мрачная политическая кляча с отсутствием улыбки, и, если сенаторы-республиканцы собираются оставить его в должности, они больше не победят", - заявил Трамп.

Бывший президент США отметил, что Макконнелл "никогда не станет делать то, что правильно для нашей страны".

Разногласия между политиками возникли еще до официальных итогов выборов, когда Макконнелл признал победу Байдена. В то же время, лидер республиканцев проголосовал против импичмента Дональда Трампа в Сенате.

Днем ранее источники в Республиканской партии сообщили, что Дональд Трамп после того, как оставил свой пост, намерен в ближайшее время возобновить общение со СМИ.

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