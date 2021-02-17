Синоптик Наталья Диденко сообщила, когда в Украину придет оттепель и "плюсовая" температура

17 февраля, 2021, 16:59

В Украине 18 февраля ожидаются морозы до -22°C и гололедица, в некоторых областях пройдет снег

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"18-го февраля, завтра, температура воздуха после прошлой ночи немного повысится, хотя все равно - мороз", - сообщила синоптик ..

Ближайшей ночью в Украине ожидается -7°C...-14°C, на северо-востоке -15°C...-22°C, на юге и западе -3°C...-9°C, на Закарпатье около нуля.

Завтра днем в северных областях -7°C...-14°C, на остальной территории -2°C...-7°C, на юге -2°C...+3°C, на Закарпатье и в Крыму +1°C...+5°C.

Снег в четверг вероятен на Западе, в южной части и местами в центральных областях. На остальной территории - без существенных осадков.

В Киеве завтра серьезные осадки маловероятны. На дорогах скользко. Ночью и днем 18-го февраля температура воздуха будет примерно одинаковой -10°C...-12°C мороза. К вечеру похолодает до -16°C...-18°C.

"В ночь на пятницу может врезать до -20°C, а на окраинах столицы еще ниже", - отметила госпожа Диденко.

19-го февраля на Украину обрушится новая мощная порция холода - столбики термометров будут опускаться местами до -24°C...-29°C.

Однако с воскресенья-понедельника, 21-22 февраля, в Украину придет оттепель и даже "плюсы".

"Так передвижение по настоящей снежной каше и льду превратится в прыжки через лужи и преодоление водных преград. Особое предостережение - при потеплении возможна серьезная угроза от оползней снега и льда, снежных лавин в горах", - добавила синоптик.

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