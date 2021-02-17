Становится больше нардепов- "слуг", которые хотели бы отправить Степанова в отставку, - Кравчук

17 февраля, 2021, 15:30

Во фракции "Слуга народа" не исключают обсуждения отставки министра здравоохранения Максима Степанова в случае провала вакцинации от коронавируса

Об этом во время брифинга 17 февраля заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, передает Интерфакс-Украина .

По ее словам, народных депутатов, которые уже хотели бы отправить Степанова в отставку, становится больше.

"Поэтому мы пока наблюдаем и очень надеемся, что на этой неделе, как и обещал министр, вакцинация все же начнется или по крайней мере мы получим партию вакцины, и дальше надо понаблюдать хотя бы несколько недель, как будет организован этот процесс. Если мы увидим, что и там есть проблемы, тогда, очевидно, можно будет ставить этот вопрос, но по крайней мере на обсуждение во фракции", - отметила Кравчук.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что во время пандемии коронавируса в стране нельзя остаться без главы Министерства здравоохранения.

15 февраля, когда по сообщениям МЗ должна была начаться вакцинация, глава Минздрава Максим Степанова заявил, что поставки вакцины от COVAX задерживаются.

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