США вернутся в ВОЗ и внесут $200 млн в бюджет организации, - Госдеп

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время заседания Совета безопасности ООН, передает РБК-Украина.

"США намерены до февраля выплатить ВОЗ около $200 млн. Это ключевой шаг в выполнении наших финансовых обязательств как члена организации", - заявил Блинкен.

По его словам, страна намерена работать с партнерами над реформированием ВОЗ.

Читайте также: Байден вернул США в ВОЗ и Парижской климатического соглашения

Блинкен также отметил, что каждая страна должна вносить вклад в борьбу с пандемией коронавируса.