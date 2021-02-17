США вернутся в ВОЗ и внесут $200 млн в бюджет организации, - Госдеп
17 февраля, 2021, 23:00
Соединенные Штаты возвращаются во Всемирную организацию здравоохранения
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время заседания Совета безопасности ООН, передает РБК-Украина.
"США намерены до февраля выплатить ВОЗ около $200 млн. Это ключевой шаг в выполнении наших финансовых обязательств как члена организации", - заявил Блинкен.
По его словам, страна намерена работать с партнерами над реформированием ВОЗ.
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Блинкен также отметил, что каждая страна должна вносить вклад в борьбу с пандемией коронавируса.
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