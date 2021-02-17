SpaceX закончила собирать еще один прототип межпланетного звездолета Starship

17 февраля, 2021, 13:01

По состоянию на 17 февраля американская частная космическая компания SpaceX, принадлежащая изобретателю Илону Маску, который, по данным Bloomberg, в начале года стал самым богатым человеком на планете, уже подготовила к испытательным пускам два прототипа межпланетных многократных кораблей Starship

Это можно увидеть из трансляция с космодрома

Детали: На пусковом комплексе возле городка Бока Чика, штат Техас, уже установлено десятый прототип многоразового корабля Starship. Ожидается, что его запуск состоится в ближайшие недели.

16 февраля в Техасе, США завершили подготовку 11-го прототипа Starship в то время, когда еще четыре тестовые модели многократных межпланетных кораблей пока еще строятся.

The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 13th February 2021 pic.twitter.com/InBw1QoAi3 - Brendan (@_brendan_lewis) February 13, 2021

Starship SN11 has been repositioned in the high bay after the aft flap was attached. It is only 37 F now with a light misty drizzle. @NASASpaceflight pic.twitter.com/01v4pbGnU6 - Mary (@BocaChicaGal) February 16, 2021

В Бока Чика также продолжаются работы по подготовке Superheavy BN1 и BN2 - ракеты-носителя для Starship. 24 декабря Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

Напомним, 2 февраля прототип межпланетного космического корабля Starship вдруг разбился при посадке во время испытаний.

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