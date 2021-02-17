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SpaceX закончила собирать еще один прототип межпланетного звездолета Starship


фото: reuters
По состоянию на 17 февраля американская частная космическая компания SpaceX, принадлежащая изобретателю Илону Маску, который, по данным Bloomberg, в начале года стал самым богатым человеком на планете, уже подготовила к испытательным пускам два прототипа межпланетных многократных кораблей Starship

Это можно увидеть из трансляция с космодрома

Детали: На пусковом комплексе возле городка Бока Чика, штат Техас, уже установлено десятый прототип многоразового корабля Starship. Ожидается, что его запуск состоится в ближайшие недели.

16 февраля в Техасе, США завершили подготовку 11-го прототипа Starship в то время, когда еще четыре тестовые модели многократных межпланетных кораблей пока еще строятся.

В Бока Чика также продолжаются работы по подготовке Superheavy BN1 и BN2 - ракеты-носителя для Starship. 24 декабря Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

Напомним, 2 февраля прототип межпланетного космического корабля Starship вдруг разбился при посадке во время испытаний.

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