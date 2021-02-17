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Espreso.tvСпортШевченко объяснил, почему трансфер Коваленко в "Аталанту" пойдет сборной Украины на пользу

Шевченко объяснил, почему трансфер Коваленко в "Аталанту" пойдет сборной Украины на пользу


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что переход Виктора Коваленко в итальянскую "Аталанту" пойдет отечественному футболу на пользу

Об этом Шевченко заявил в эфире "Футбола 1" .

По его словам, для сборной Украины важно, чтобы футболисты выступали в сильных чемпионатах.

"Это для Вити много значит. Это новый вызов для него, и я надеюсь, что все сложится хорошо. Очень важно, чтобы наши игроки после переезда цеплялись там, особенно в таких клубах, которые представляют очень сильные чемпионаты. Если он закрепится и будет играть , то это только на пользу украинскому футболу ", - сказал Шевченко.

Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера", за основу которого выступал с 2013 года. За сборную Украины полузащитник сыграл 29 матчей.

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