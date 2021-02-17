Северная Македония начала вакцинацию от COVID-19
17 февраля, 2021, 19:31
В Северной Македонии начался процесс вакцинации от коронавируса
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Страна с населением 2 млн человек получила 4,5 тыс. доз вакцин от Pfizer.
Ее привезли из Сербии. Эти дозы получат медики, работающие с больными коронавирусом.
Кампания массовой вакцинации стартует в Северной Македонии не раньше конца февраля, когда в страну доставят китайскую вакцину от Sinopharm. Также власти рассчитывают на поставки AstraZeneca в марте в рамках механизма COVAX.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти