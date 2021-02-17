Северная Македония начала вакцинацию от COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Страна с населением 2 млн человек получила 4,5 тыс. доз вакцин от Pfizer.

Ее привезли из Сербии. Эти дозы получат медики, работающие с больными коронавирусом.

Кампания массовой вакцинации стартует в Северной Македонии не раньше конца февраля, когда в страну доставят китайскую вакцину от Sinopharm. Также власти рассчитывают на поставки AstraZeneca в марте в рамках механизма COVAX.