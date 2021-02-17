 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоСеверная Македония начала вакцинацию от COVID-19

Северная Македония начала вакцинацию от COVID-19

В Северной Македонии начался процесс вакцинации от коронавируса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Страна с населением 2 млн человек получила 4,5 тыс. доз вакцин от Pfizer.

Ее привезли из Сербии. Эти дозы получат медики, работающие с больными коронавирусом.

Кампания массовой вакцинации стартует в Северной Македонии не раньше конца февраля, когда в страну доставят китайскую вакцину от Sinopharm. Также власти рассчитывают на поставки AstraZeneca в марте в рамках механизма COVAX.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 февраля, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать