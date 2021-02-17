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СБУ перекрыла канал контрабанды стероидов в ЕС


фото: СБУ
Отмечается, что члены группировки переправляли стероиды из Центральной Азии, а также организовали подпольный цех в Украине

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

"Служба безопасности Украины заблокировала деятельность группировки, которая занималась контрабандой запрещенных сильнодействующих веществ и фальсифицированных медпрепаратов. Стоимость изъятой партии стероидов составляет 1,5 миллиона гривен по ценам черного рынка", - говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что организаторы группы наладили канал нелегальной переправки в Евросоюз и РФ запрещенных к свободному обращению сильнодействующих веществ, в частности метандиенона и нандролона. Товар для реализации они получали от своих сообщников с некоторых стран Азии.

Часть препаратов дельцы изготавливали по месту жительства одного из участников группировки и реализовывали в разных регионах Украины.

Для поиска клиентов контрабандисты создали несколько специализированных сайтов, где предлагали свою продукцию. "Товар" для заказчиков дельцы переправляли через почтовые сервисы и курьеров, которые входят в состав группы. Деньги за медпрепараты клиенты перечисляли на банковские карточки злоумышленников.

Во время обысков по месту жительства и в складских помещениях участников группировки, кроме партии стероидов, также обнаружено компьютерную технику, средства связи и банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности.

Следственные действия проводят в производстве по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

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