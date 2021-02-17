Рудик о скандале с сексизмом: "Кому-то очень захотелось поговорить на тему, что" девочка в 32 года "- это огромная обида для украинской женщины"

17 февраля, 2021, 11:26

Нардеп депутатской группы "За будущее" Сергей Рудик прокомментировал обвинения в сексизме, обвинив "Слуг народа" в попытке реанимировать свой рейтинг

Об этом нардеп от группы "За будущее" Сергей Рудик заявил с трибуны Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

"За несколько минут вы будете обсуждать вопрос, регламентный комитет предложил пройти без обсуждения, на бывает так в парламентаризме .. Поэтому две депутатские группы взяли слово и, собственно, имею здесь несколько минут, чтобы сказать несколько тезисов. Вы знаете, что произошло 28 января в этом зале. Я назвал двух своих коллег - одна из этого созыва, одну - из предыдущего, - людьми, которые не имеют соответствующего образования, не имеют соответствующего опыта в сферах, которые они предлагают реформировать и это вызвало вопросы ", - отметил депутат .

"В тот же день эта история была у меня на фейсбуке. Вы знаете, сколько комментариев за 20 дней было на тему сексизма и неэтичного поведения? Ноль целых, ноль десятых!" - подчеркнул он.

По его словам, "кому-то очень захотелось поговорить на тему, что" девочка в 32 года "- это огромная обида для украинской женщины".

"Если коллеги так считают - простите, но непрофессионализм, непрофессионализм, невежество не имеет пола, и вы это должны понимать. В этом зале есть много людей, которые попадают в штангу, но регламентный комитет не имеет времени рассматривать их вопрос", - отметил Рудик .

Нардеп спросил депутатов, или те искренне считают, что Александр Корниенко, "автор крылатой фразы о« Корабельные сосны »реально занимается проблемами сексизма".

"Есть Брагарь, который предлагал Украинский продавать собак для того, чтобы они рассчитались за эти тарифы? Не будьте наивными," слуг народа "интересует один вопрос - резкое падение их рейтинга, и лучший способ поднять его - это зачистить электоральное поле и забрать с этого зала инакомыслящих и неугодных ", - сказал нардеп Сергей Рудык.

Напомним, 28 января Рудик в Раде назвал Нардеп Марьяну Безуглый "девочкой, которой 32 года", а затем сравнил ее выступление по реформе СБУ с выступлением нардепки предыдущего созыва Ирины Сисоенко, которая, по его словам, "дупля не приносили в медицине" .

Народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун во время выступления в Верховной Раде 2 февраля осудила сексистские высказывания представителя депутатской группы "За будущее" Сергея Рудика

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