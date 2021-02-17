Российские силовики ночью устроили обыски в домах крымских татар
Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"В Крыму серия ночных вторжений ФСБ в дома крымских татар. В временно оккупированном Крыму в 4:00 начались и в эти минуты еще продолжаются обыски в домах крымских татар ", - написал Чубаров.
По его словам, известно о пяти обысков - два в Бахчисарае, по одному - в Симферополе, Белогорске и селе Заветное Советского района.
СРОЧНО! В КРЫМУ СЕРИЯ ночных вторжений ФСБ В ДОМА КРЫМСКИХ ТАТАР В временно оккупированном Крыму в 04.00 начались и ...Опубликовано Рефат Чубаров вторник, 16 Февраль 2021
❗️ОБЫСКЫ В КРЫМУ (обновляется) Нашим активист сообщают о проведении обысков в нескольких районах Крыма. Первые звонки ...Опубликовано Крымская солидарность вторнику, 16 Февраль 2021
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