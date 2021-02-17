 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоРоссийские силовики ночью устроили обыски в домах крымских татар

Российские силовики ночью устроили обыски в домах крымских татар


фото: Facebook "Кримської солідарності"
В оккупированном Россией Крыму ночью начались обыски в домах крымских татар

Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В Крыму серия ночных вторжений ФСБ в дома крымских татар. В временно оккупированном Крыму в 4:00 начались и в эти минуты еще продолжаются обыски в домах крымских татар ", - написал Чубаров.

По его словам, известно о пяти обысков - два в Бахчисарае, по одному - в Симферополе, Белогорске и селе Заветное Советского района.

СРОЧНО! В КРЫМУ СЕРИЯ ночных вторжений ФСБ В ДОМА КРЫМСКИХ ТАТАР В временно оккупированном Крыму в 04.00 начались и ...

Опубликовано Рефат Чубаров вторник, 16 Февраль 2021

❗️ОБЫСКЫ В КРЫМУ (обновляется) Нашим активист сообщают о проведении обысков в нескольких районах Крыма. Первые звонки ...

Опубликовано Крымская солидарность вторнику, 16 Февраль 2021

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 февраля, 2021 среда

16 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать