Россия готовится к масштабному конфликту с НАТО, - разведка Эстонии

17 февраля, 2021, 17:12

Внешняя разведка Эстонии заявила, что, несмотря на пандемию коронавируса, Россия готовится к масштабному конфликту с НАТО

В прошлом году РФ продолжила формирование новых дивизий, а также модернизацию и развертывание ракетных вооружений на западном направлении, сообщает ERR.

По оценке разведки, нет никаких признаков изменения Россией своей долгосрочной стратегии - наращивать готовность к полномасштабному противостоянию с НАТО.

"По-прежнему, видно, что в этой сфере для России имеет первостепенное значение увеличение регионального перевеса сил с точки зрения как присутствия войск, так и модернизации и развертывания ракетного вооружения", - говорится в сообщении.

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Таким образом, в Калининградской области в 2019 году создан новый танковый полк, а в прошлом году - новая мотострелковая дивизия. Параллельно идет развертывание на побережье Финского залива ракетных систем береговой обороны "Бал" с дальностью действия 120 км.

Кроме того, Россия фрмирует воздушно-десантные войска, для того, чтобы они были способны выполнять задачи по всему спектру боевых действий - от локальных конфликтов до масштабной войны.

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