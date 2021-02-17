Разгромлены магазины и сожжены мусорные контейнеры: в Испании сторонники заключенного за восхваление терроризма рэпера устроили массовые беспорядки

17 февраля, 2021, 10:20

Тысячи людей приняли участие в беспорядках, вспыхнувших после задержания каталонского рэпера Пабло Хазеля

Накануне произошли столкновения с полицией в Барселоне, Валенсии, Пальме-де-Мальорке, Жироне и других городах, передает DW .

Около 2000 человек собрались в центре столицы Каталонии. Они сооружали баррикады, забрасывали полицейских камнями, бутылками и петардами, поджигали мусорные контейнеры. Протестующие скандировали: "Свободу Пабло Асель" и "Смерть испанском режима". Несколько магазинов и помещение одного банка были разгромлены.

По данным полиции, пострадали 17 ее сотрудников и 16 демонстрантов.

Утром 16 февраля испанская полиция взяла Хазел под стражу, для чего ей пришлось штурмовать помещение университета каталонского города Льейда, где забаррикадировался 32-летний рэпер. Вместе с ним были более 50 студентов, которые в течение почти 24 часов пытались препятствовать его задержанию.

Хазел присудили девятимесячный тюремный срок за прославление терроризма и клевету на корону и государственные учреждения через твиты и тексты его песен с нападками на монархию и полицию. В частности, рэпер поддерживал Викторию Гомес с запрещенной марксистской организации Grapo, отбывающий наказание в испанской тюрьме, называл короля страны Филиппа VI и его отца, Хуана Карлоса, "боссами мафии", а также активно поддерживал каталонских сепаратистов.

Власть в Мадриде заявила о намерении пересмотреть законодательство, чтобы по делам, подобных делу Хазел, где осуществлялось противоправных деяний с применением насилия, нельзя было выносить приговоры с реальным сроком заключения. Однако приговор Хазел формально уже не может быть пересмотрен. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, но отказался сделать это.

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