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Espreso.tvОбществоРада приняла постановление к годовщине Революции Достоинства и призвала не медлить с расследованием "дел Майдана"

Рада приняла постановление к годовщине Революции Достоинства и призвала не медлить с расследованием "дел Майдана"


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов украинской государственности и выразителем национальной идеи свободы

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Парламент принял Постановление о Заявлении Верховной Рады Украины в связи с шестой годовщиной начала евромайдан и событий Революции Достоинства (проект №2739).

"Постановление определяет Революцию Достоинства одним из ключевых моментов украинского государства и выразителем национальной идеи свободы, подчеркивает недопустимость промедления с расследованием" дел Майдана ", важность памяти о Героях Небесной Сотни, недопустимости узурпации власти, выражает политическую оценку режима Виктора Януковича т.д.", - говорится в сообщении.

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