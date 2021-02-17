Рада провалила постановление об осуждении нардепа Рудика за сексизм
17 февраля, 2021, 11:41
17 февраля народные депутаты не поддержали предложение Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР лишить Сергея Рудика права участвовать в пяти пленарных заседаниях
Об этом сообщает Еспресо.TV .
За отстранение нардепа Сергея Рудика на пять пленарных заседаний из-за его высказывания в адрес нардепа от фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой проголосовало 195 парламентариев.
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- Напомним, 28 января Рудик в Раде назвал Нардеп Марьяну Безуглый "девочкой, которой 32 года", а затем сравнил ее выступление по реформе СБУ с выступлением нардепки предыдущего созыва Ирины Сисоенко, которая, по его словам, "дупля не приносили в медицине" .
- Народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун во время выступления в Верховной Раде 2 февраля осудила сексистские высказывания представителя депутатской группы "За будущее" Сергея Рудика
- 11 февраля Комитет по вопросам депутатской этики Верховной Рады рекомендовал парламенту лишить нардепа Сергея Рудика возможности прийти на 5 заседаний из-за сексистских высказываний
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