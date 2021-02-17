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Рада провалила постановление об осуждении нардепа Рудика за сексизм


фото: rudyk.org
17 февраля народные депутаты не поддержали предложение Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР лишить Сергея Рудика права участвовать в пяти пленарных заседаниях

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За отстранение нардепа Сергея Рудика на пять пленарных заседаний из-за его высказывания в адрес нардепа от фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой проголосовало 195 парламентариев.

Читайте также: Рудик о скандале с сексизмом : "Кому-то очень захотелось поговорить на тему, что" девочка в 32 года "- это огромная обида для украинской женщины"

  • Напомним, 28 января Рудик в Раде назвал Нардеп Марьяну Безуглый "девочкой, которой 32 года", а затем сравнил ее выступление по реформе СБУ с выступлением нардепки предыдущего созыва Ирины Сисоенко, которая, по его словам, "дупля не приносили в медицине" .
  • Народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун во время выступления в Верховной Раде 2 февраля осудила сексистские высказывания представителя депутатской группы "За будущее" Сергея Рудика
  • 11 февраля Комитет по вопросам депутатской этики Верховной Рады рекомендовал парламенту лишить нардепа Сергея Рудика возможности прийти на 5 заседаний из-за сексистских высказываний

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17 февраля, 2021 среда

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