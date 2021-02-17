Рада предварительно легализовала деятельность частных детективов в Украине

В Украине этот вид услуг на законодательном уровне до сих пор не определен. При этом детективная деятельность указана в КВЭД - 2010 как один из видов хозяйственной деятельности.

Частным детективом может быть гражданин Украины, с полным высшим юридическим образованием или высшим образованием по специальности "правоохранительная деятельность", владеющий государственным языком, имеет стаж работы в области права или правоохранительной деятельности 3 года. Он должен пройти соответствующее обучение с целью занятия частной детективной деятельностью и получить свидетельство о праве на такую деятельность.

Лицо, которое изъявило желание стать частным детективом и соответствует требованиям, вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче свидетельства о праве на занятие частной детективной деятельностью. А Уполномоченный орган проверяет ее соответствие следующим требованиям.

Согласно документу может быть детективом лицо, которое:

имеет непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за совершение уголовного преступления;

признано судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

состоит на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях здравоохранения;

лишено права на занятие частной детективной деятельностью, - в течение двух лет со дня принятия решения уполномоченным органом регулирования о прекращении права на занятие частной детективной деятельностью.

Предлагается создать Единый реестр субъектов частной детективной деятельности.