Рада предварительно легализовала деятельность частных детективов в Украине
Соответствующее решение поддержали 334 народных депутата, передает Еспресо.TV .
В Украине этот вид услуг на законодательном уровне до сих пор не определен. При этом детективная деятельность указана в КВЭД - 2010 как один из видов хозяйственной деятельности.
Частным детективом может быть гражданин Украины, с полным высшим юридическим образованием или высшим образованием по специальности "правоохранительная деятельность", владеющий государственным языком, имеет стаж работы в области права или правоохранительной деятельности 3 года. Он должен пройти соответствующее обучение с целью занятия частной детективной деятельностью и получить свидетельство о праве на такую деятельность.
Лицо, которое изъявило желание стать частным детективом и соответствует требованиям, вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче свидетельства о праве на занятие частной детективной деятельностью. А Уполномоченный орган проверяет ее соответствие следующим требованиям.
Согласно документу может быть детективом лицо, которое:
- имеет непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за совершение уголовного преступления;
- признано судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- состоит на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях здравоохранения;
- лишено права на занятие частной детективной деятельностью, - в течение двух лет со дня принятия решения уполномоченным органом регулирования о прекращении права на занятие частной детективной деятельностью.
Предлагается создать Единый реестр субъектов частной детективной деятельности.
Ранее профильный комитет рекомендовал одобрить соответствующий закон основы.
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