"В Минобороны было полгода на то, чтобы обеспечить наших бойцов всем необходимым", - Рахманин

17 февраля, 2021, 10:41

"Хотя это - вопрос государственной важности", - заявил в эфире программы "Главное" телеканала "Эспрессо" нардеп.

"Повестка дня анонсированного заседания Совета национальной безопасности неизвестен - неизвестно, что там будет обсуждаться. Мне бы очень хотелось, чтобы там обсуждался вопрос государственного оборонного закона (решения Совета нацбезопасности и обороны, президент утвердил своим указом в ноябре прошлого года. - Ред.) . Для тех, кто не знает: чтобы он заработал с 1 января (чтобы мы могли обеспечить наших бойцов всем необходимым), надо было принять ряд подзаконных актов. Минобороны не разработало ни одного, хотя имело это полгода. После этого Совет национальной безопасности и обороны обязал Министерство обороны и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности разработать эти подзаконные акты к 15 февраля. Сегодня 16 февраля - ни один из этих подзаконных актов не утвержден. Это значит, что оружие, боевая техника, боеприпасы, оборудование - те вещи, которые нужны нашим военным, выполняющих боевую задачу, - все это под угрозой срыва ", - сообщил Сергей Рахманин.

"Об этом мало вообще говорят, но это не менее важно, чем обсуждать Кравчука или Шария. Этот вопрос государственной важности, которому, к сожалению, не уделяется достаточного внимания. А вот будут его обсуждать (на заседании Совета нацбезопасности и обороны. - ред.), я не знаю - повестка дня является закрытым. Что касается моих ожиданий, я не верю в системный подход и в команду решить эти проблемы, - признался политик. - Мне бы очень хотелось ошибаться, но каких-то судьбоносных решений от заседания совета нацбезопасности я, к сожалению, не жду ".