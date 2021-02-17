"В матче с" Олимпиком "было очень трудно, и очень холодно", - Александр Караваев в "Футбольном формате"
17 февраля, 2021, 10:20
Хавбек киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев прокомментировал игру против донецкого "Олимпика" при температуре -15 градусов
О своих впечатлениях он рассказал в эксклюзивном интервью программе "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо": "Было очень трудно, и очень холодно. Местами неплохое поле, а местами было просто замерзшее, поэтому травмоопасное. Игра с "Олимпиком" - борьба характеров. Мы очень хотели победить и сделали для этого все возможное.
Когда мы пропустили гол, то понимали, что можем дожать, и верили в свои силы ".
Также игрок "Динамо" поделился мыслями относительно соперника по плей-офф Лиги Европы: "К матчу с бельгийским "Брюгге" готовимся, смотрим и изучаем соперника. Мы заряжены на победу », - рассказал Александр Караваев в эфире" Футбольного формата ".
- Напомним, что матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" состоится в Киеве 18 февраля в 19.55. У главного тренера "Брюгге" Филиппа Клемана COVID-19. Руководить командой в матче с «Динамо» будет тренер "Брюгге" U-23.
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти