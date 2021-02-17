"В матче с" Олимпиком "было очень трудно, и очень холодно", - Александр Караваев в "Футбольном формате"

17 февраля, 2021, 10:20

Хавбек киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев прокомментировал игру против донецкого "Олимпика" при температуре -15 градусов

О своих впечатлениях он рассказал в эксклюзивном интервью программе "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо": "Было очень трудно, и очень холодно. Местами неплохое поле, а местами было просто замерзшее, поэтому травмоопасное. Игра с "Олимпиком" - борьба характеров. Мы очень хотели победить и сделали для этого все возможное.

Когда мы пропустили гол, то понимали, что можем дожать, и верили в свои силы ".

Также игрок "Динамо" поделился мыслями относительно соперника по плей-офф Лиги Европы: "К матчу с бельгийским "Брюгге" готовимся, смотрим и изучаем соперника. Мы заряжены на победу », - рассказал Александр Караваев в эфире" Футбольного формата ".