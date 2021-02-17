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"Россия в очередной раз осуществляет военное преступление": у Зеленского отреагировали на ночные задержания крымских татар


фото: crimean-solidarity
17 февраля представительство президента Украины в АРК назвало задержание и ночные обыски военным преступлением и преследованиями по политическим и религиозному признаку

Об этом говорится в заявлении Представительства президента Украины в Автономной республике Крым, обнародованном в Facebook.

"Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает очередные действия Российской Федерации на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, направленные на преследование граждан исключительно по их политическую позицию или религию, которую они исповедуют. Россия в очередной раз осуществляет военное преступление, а настоящая цель оккупанта - уничтожить любые проявления сопротивления и солидарности в Крыму. Команда Представительства фиксирует каждый случай незаконного политического преследования, осуществляемого оккупационные администрации и передает информацию в правоохранительные органы, а также использует ее в работе на национальном и международном уровнях ", - говорится в сообщении.

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В представительстве президента в АРК отметили, что по результатам ночных обысков оккупантов в Крыму были задержаны двое активистов - Азмат Эюповой и Эрнеста Ибрагимова.

 

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