"Приветствуем честные и прозрачные выборы": США отреагировали на избрание председателя и секретаря наблюдательного совета "Общественного"

17 февраля, 2021, 22:25

Посольство США в Украине приветствует избрание председателя и секретаря наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины

Заявление посольства США был обнародован в Facebook.

"Мы приветствуем честные и прозрачные вчерашние выборы новых председателя и секретаря Наблюдательного совета Общественного вещание. Независимый вещатель обеспечивает общественный контроль за действиями власти, противодействует дезинформации и способствует здоровым демократическим дискуссиям", - йдетьяс в сообщении.

Выборы председателя и секретаря наблюдательного совета НСТУ провели 16 февраля. Председателем и секретарем Наблюдательного совета "Общественного" были переизбраны Светлана Остапа и Вадим Миськый соответственно.

Ранее, 12 февраля, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания утвердил обновленный состав наблюдательного совета НСТУ.

Мы приветствуем честные и прозрачные вчерашние выборы новых председателя и секретаря Наблюдательного совета Общественное вещание. Независимый ... Опубликовано US Embassy Kyiv Ukraine Среда, 17 февраля 2021 г.

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