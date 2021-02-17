"Приветствуем честные и прозрачные выборы": США отреагировали на избрание председателя и секретаря наблюдательного совета "Общественного"
Заявление посольства США был обнародован в Facebook.
"Мы приветствуем честные и прозрачные вчерашние выборы новых председателя и секретаря Наблюдательного совета Общественного вещание. Независимый вещатель обеспечивает общественный контроль за действиями власти, противодействует дезинформации и способствует здоровым демократическим дискуссиям", - йдетьяс в сообщении.
Выборы председателя и секретаря наблюдательного совета НСТУ провели 16 февраля. Председателем и секретарем Наблюдательного совета "Общественного" были переизбраны Светлана Остапа и Вадим Миськый соответственно.
Ранее, 12 февраля, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания утвердил обновленный состав наблюдательного совета НСТУ.
Мы приветствуем честные и прозрачные вчерашние выборы новых председателя и секретаря Наблюдательного совета Общественное вещание. Независимый ...Опубликовано US Embassy Kyiv Ukraine Среда, 17 февраля 2021 г.
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