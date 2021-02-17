"Никакой воды до деоккупации": у Зеленского заявили о необходимости достройки дамбы на Северо-Крымском канале
17 февраля, 2021, 17:26
Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что он против подачи пресной воды в Крым до деоккупации
Об этом сообщает пресс-служба представительства.
Кориневич встретился с начальником Управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко.
"Позиция однозначна - никакой воды в Крым до деоккупации. Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности необходимость достройки дамбы на 107 километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды во временно оккупированный Крым, а с другой - позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины", - сказал представитель президента.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что водоснабжение в Крыму будет восстановлено только при условии деоккупации Россией полуострова.
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