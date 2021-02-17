"Как в космическом путешествии": Навальный написал о жизни в тюрьме

17 февраля, 2021, 14:30

Приговоренный к 3 годам колонии российский оппозиционер Алексей Навальный написал из тюрьмы и сравнил свое заключение с космическим путешествием

Об этом он написал в Instagram

"Привет, это Навальный. Хочу сказать, что у меня все хорошо, ведь у меня есть самое важное, в чем нуждается человек в моей ситуации, - ваша поддержка. Поверьте, я ее чувствую. Сегодня расскажу о том, трудно ли мне - это самый частый вопрос . Не-е, не трудно. Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится понятно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии ", - рассказал российский оппозиционер.

По словам Навального, у него "простая, спартанского вида каюта - железная кровать, стол и тумбочка" - поскольку "на космическом корабле не до роскоши", - а дверь в каюте открывается только из командного центра.

Осужденный добавил, что к нему заходят "андроиды" - люди в униформе, которые говорят только несколько шаблонных фраз, и на груди которых горит огонек включенной видеокамеры. И что еду он не готовит, ее доставляет прямо в каюту автоматическая тележка.

По словам Навального, "абсолютно как в кино о космосе" с ним общается командный центр корабля, который говорит, например, о необходимости подготовиться к "санитарной обработке".

Оппозиционер добавил, что "конечно, в этот момент понимает", что он в космической путешествия и летит "к прекрасному новому миру".

По его словам, есть только одна только большая разница с фильмами о космосе - у него нет оружия. Поэтому Навальный добавил, что, "по-видимому, заточить ложку о стену" в случае нападения на "корабль ксеноморфа".

2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний об отмене условного срока для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии

Главы МИД ФРГ Гайко Маас, Великобритании Доминик Рааб и Латвии Ринкевичс осудили приговор, вынесенный Навальному и призвали немедленно его освободить из-под стражи. Также действия РФ осудили и в Госдепе США.

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