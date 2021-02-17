"Атлетико" сенсационно потерял очки в матче с "Леванте" в Ла Лиге
17 февраля, 2021, 21:53
В перенесенном матче 2-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" сыграл вничью с "Леванте"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Матч завершился со счетом 1:1. "Атлетико" пропустил первым, лидер "Леванте" Энис Барди вывел свою команду вперед на 17-й минуте встречи. В конце первого тайма Маркос Льоренте сократил отставание мадридцев и сравнял счет. Больше команды не забивали.
После 22 матчей "Атлетико" уверенно лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. У мадридцев отрыв от "Реала" в 6 очков и еще один матч в запасе. "Леванте" занимает одиннадцатую позицию.
Чемпионат Испании
2-й тур (перенесенный матч)
17 февраля
"Леванте" - "Атлетико" 1:1
Голы: Барди, 17 - Льоренте, 37
- 8 февраля шесть футболистов мадридского "Атлетико" заразились коронавирусом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти