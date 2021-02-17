Путин о "Северном потоке - 2": хотят заставить платить Россию за их геополитический проект "Украина"

17 февраля, 2021, 12:38

Президент РФ Владимир Путин назвал Украину "геополитическим проектом", за который Россию пытаются заставить платить

Об этом он сказал на встрече с лидерами фракций Госдумы в среду, 17 февраля, сообщают российские СМИ.

"Почему так все крутится вокруг" Северного потока - 2 "? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект" Украина ", - рассказал российский лидер.

"На самом деле, все довольно примитивно. Все просто - мы это давно понимаем. Такой мир, в котором мы живем", - добавил Путин.

Ранее в Госдепе США назвали "Северный поток-2" угрозой трансатлантической безопасности.

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