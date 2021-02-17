Путин: не допустим никаких ударов по суверенитету России
Об этом он сказал на встрече с лидерами фракций Госдумы, сообщает ТАСС
"Именно избиратели будут определять итоги избирательной кампании. Именно граждане России сделают свой выбор. И этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле ", - заявил российский лидер.
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Он отметил, что нынешняя сессия подведет итог 5 лет действующего депутатского созыва. По его мнению, Госдума работала интенсивно.
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