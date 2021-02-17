Путин: не допустим никаких ударов по суверенитету России

17 февраля, 2021, 13:07

Россия не допустит внешнего вмешательства в парламентские выборы и ударов по суверенитету страны, заявил президент РФ Владимир Путин

Об этом он сказал на встрече с лидерами фракций Госдумы, сообщает ТАСС

"Именно избиратели будут определять итоги избирательной кампании. Именно граждане России сделают свой выбор. И этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле ", - заявил российский лидер.

Читайте также: "Прихлопнули" одним росчерком: Путин отреагировал на закрытие каналов Медведчука

Он отметил, что нынешняя сессия подведет итог 5 лет действующего депутатского созыва. По его мнению, Госдума работала интенсивно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb