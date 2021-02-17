Председатель правления "Восток SOS" Красильникова вошла в гуманитарную подгруппу украинской делегации в ТКГ

17 февраля, 2021, 21:31

Председатель правления "Восток SOS" Юлия Красильникова официально вошла в гуманитарную подгруппу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе

Об этом сообщила пресс-служба организации в Facebook.

Красильникова будет представлять интересы жителей ОРДЛО как советник делегации Украины.

"Участие Юлии в подгруппе поддержал ряд общественных и благотворительных организаций, которые занимаются вопросами вооруженного конфликта и внутреннего перемещения", - говорится в сообщении.

Справка: С 2014 года работала на линии разграничения в рамках группы гуманитарного реагирования и мониторинговых миссий.

Кроме того, Юлия соучредитель Благотворительного фонда "Восток SOS", который с 2014 года помогает пострадавшим от войны.

Долгое время Юлия координировала работу по документированию нарушений прав человека в ходе вооруженного конфликта, помогала в освобождении заложников, поддерживала их семьи и семьи пропавших без вести, а также неоднократно участвовала в международных мониторинговых миссиях в прифронтовых населенных пунктах Луганской и Донецкой областей.

С марта 2020 года - председатель правления благотворительного фонда "Восток SOS".