Председатель правления "Восток SOS" Красильникова вошла в гуманитарную подгруппу украинской делегации в ТКГ
Об этом сообщила пресс-служба организации в Facebook.
Красильникова будет представлять интересы жителей ОРДЛО как советник делегации Украины.
"Участие Юлии в подгруппе поддержал ряд общественных и благотворительных организаций, которые занимаются вопросами вооруженного конфликта и внутреннего перемещения", - говорится в сообщении.
Справка: С 2014 года работала на линии разграничения в рамках группы гуманитарного реагирования и мониторинговых миссий.
Кроме того, Юлия соучредитель Благотворительного фонда "Восток SOS", который с 2014 года помогает пострадавшим от войны.
Долгое время Юлия координировала работу по документированию нарушений прав человека в ходе вооруженного конфликта, помогала в освобождении заложников, поддерживала их семьи и семьи пропавших без вести, а также неоднократно участвовала в международных мониторинговых миссиях в прифронтовых населенных пунктах Луганской и Донецкой областей.
С марта 2020 года - председатель правления благотворительного фонда "Восток SOS".
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