Правительство разрешит заказывать и восстанавливать водительское удостоверение через приложение Дия
17 февраля, 2021, 13:22
Кабинет министров позволит заказ и восстановления водительских удостоверений через Дию
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .
"Сегодня правительство планирует утвердить постановление, сделает возможным заказ и восстановления водительского удостоверения за использования мобильного приложения. Собственно, из-за Дии", - сказал Шмыгаль.
Заказать водительское удостоверение, по словам Шмыгаля, можно будет как в приложении, так и на Едином портале государственных услуг.
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