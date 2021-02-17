Правительство разрешит заказывать и восстанавливать водительское удостоверение через приложение Дия

17 февраля, 2021, 13:22

Кабинет министров позволит заказ и восстановления водительских удостоверений через Дию

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .

"Сегодня правительство планирует утвердить постановление, сделает возможным заказ и восстановления водительского удостоверения за использования мобильного приложения. Собственно, из-за Дии", - сказал Шмыгаль.

Заказать водительское удостоверение, по словам Шмыгаля, можно будет как в приложении, так и на Едином портале государственных услуг.

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