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Правительство планирует создать единую систему общественного здоровья на уровне регионов

Кабинет Министров утвердил создание единой системы общественного здоровья на региональном уровне

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

До 1 июля 2021 года планируется увеличить количество сотрудников лабораторных центров путем перевода работников местных центров общественного здоровья (областных и Киева).

Сами центры общественного здоровья должны будут присоединиться к другим коммунальным медучреждениям.

Реализация постановления позволит избежать дублирования функций, которые выполняют лабцентры и центры общественного здоровья.

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