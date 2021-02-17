Правительство планирует создать единую систему общественного здоровья на уровне регионов
17 февраля, 2021, 18:40
Кабинет Министров утвердил создание единой системы общественного здоровья на региональном уровне
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
До 1 июля 2021 года планируется увеличить количество сотрудников лабораторных центров путем перевода работников местных центров общественного здоровья (областных и Киева).
Сами центры общественного здоровья должны будут присоединиться к другим коммунальным медучреждениям.
Реализация постановления позволит избежать дублирования функций, которые выполняют лабцентры и центры общественного здоровья.
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