Правительство планирует создать единую систему общественного здоровья на уровне регионов

17 февраля, 2021, 18:40

Кабинет Министров утвердил создание единой системы общественного здоровья на региональном уровне

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

До 1 июля 2021 года планируется увеличить количество сотрудников лабораторных центров путем перевода работников местных центров общественного здоровья (областных и Киева).

Сами центры общественного здоровья должны будут присоединиться к другим коммунальным медучреждениям.

Реализация постановления позволит избежать дублирования функций, которые выполняют лабцентры и центры общественного здоровья.