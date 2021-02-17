Поставки COVID-вакцины по глобальному механизму COVAX в страны первой волны начнут в конце февраля
17 февраля, 2021, 16:01
Международный механизм COVAX планирует начать поставки вакцины от коронавируса в конце февраля, однако основная их часть придется на март
Об этом сообщает The Guardian.
"COVAX ожидает, что основная часть первого раунда поставок состоится в марте, а некоторые ранние поставки будут в конце февраля", - говорится в заявлении.
Ожидается, что около 145 стран-участниц COVAX получат дозы для иммунизации 3,3% населения к середине 2021 года. Также уточняется, что поставки вакцины будут осуществляться траншами.
Окончательный список стран, которые получат вакцину в первую очередь, появится на следующей неделе.
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