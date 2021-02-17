Поставки COVID-вакцины по глобальному механизму COVAX в страны первой волны начнут в конце февраля

Об этом сообщает The Guardian.

"COVAX ожидает, что основная часть первого раунда поставок состоится в марте, а некоторые ранние поставки будут в конце февраля", - говорится в заявлении.

Ожидается, что около 145 стран-участниц COVAX получат дозы для иммунизации 3,3% населения к середине 2021 года. Также уточняется, что поставки вакцины будут осуществляться траншами.

Окончательный список стран, которые получат вакцину в первую очередь, появится на следующей неделе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb