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Полиция разоблачила служащих Укрзализныци на растрате 4,5 млн грн из бюджета

Работники Нацполиции во время проверки разоблачили должностных лиц Укрзализныци в растрате 4,5 млн грн государственных средств

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По данным правоохранителей, должностные лица одного из структурных подразделений Юго-Западной железной дороги по отработанной схеме разворовывали государственные средства, которые видялися на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.

По словам начальника Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгения Макарова, чтобы присвоить деньги, злоумышленники оформили ряд договоров на выполнение подрядных работ.

"Фактически ремонт сделали собственными силами, а средства перечислили другим коммерческим структурам за якобы выполненные работы. Сумма нанесенного ущерба составляет более 4,5 млн грн", - цитирует пресс-служба слова Макарова.

Отмечается, что правоохранители провели семь обысков на территории Киева, Киевской и Черниговской областей. По месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли вещественные доказательства преступной деятельности.

В ведомстве добавили, что по факту растраты имущества в особо крупных размерах должностным лицам грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

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