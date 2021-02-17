Полиция разоблачила служащих Укрзализныци на растрате 4,5 млн грн из бюджета
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
По данным правоохранителей, должностные лица одного из структурных подразделений Юго-Западной железной дороги по отработанной схеме разворовывали государственные средства, которые видялися на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.
По словам начальника Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгения Макарова, чтобы присвоить деньги, злоумышленники оформили ряд договоров на выполнение подрядных работ.
"Фактически ремонт сделали собственными силами, а средства перечислили другим коммерческим структурам за якобы выполненные работы. Сумма нанесенного ущерба составляет более 4,5 млн грн", - цитирует пресс-служба слова Макарова.
Отмечается, что правоохранители провели семь обысков на территории Киева, Киевской и Черниговской областей. По месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли вещественные доказательства преступной деятельности.
В ведомстве добавили, что по факту растраты имущества в особо крупных размерах должностным лицам грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.
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