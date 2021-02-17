Польский топ-клуб объявил о трансфере футболиста сборной Украины, который не нужен Луческу

17 февраля, 2021, 19:34

Центральный защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов официально стал игроком варшавской "Легии"

Об этом сообщает официальный сайт "Легии".

Шабанов будет выступать в "Легии" под 13-м номером. Центрбэк перешел в польский чемпионат на правах аренды и будет играть в Варшаве до 31 июня 2021 года.

"Я знал об интересе "Легии" во время сбора в Дубае. Когда поступило конкретное предложение, то переход состоялся за три дня. Это мой первый клуб за границей, мне придется адаптироваться, но я готов выкладываться на все 100 процентов", - сказал Шабанов .

После того, как румын Мирча Луческу возглавил "Динамо", Артем Шабанов перестал попадать в состав киевлян и сыграл в нынешнем сезоне всего 2 матча.

28-летний защитник перешел в "Динамо" в 2018 году из "Олимпика". Также играл за "Арсенал", "Волынь" и "Сталь". На счету Шабанова 2 матча в составе сборной Украины.

"Легия" в чемпионате Польши занимает второе место и отстает от лидера - "Погони" - на 2 очка.

9 февраля стало известно, что защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов следующие полгода играет в аренде в польской "Легии".

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