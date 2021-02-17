Отравление школьниц под Киевом: возбудили дело по доведению до самоубийства

17 февраля, 2021, 17:18

Правоохранители открыли уголовное производство из-за отравления двух семиклассниц лицея Боярки

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"Прокуроры Киевской областной прокуратуры начали процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до самоубийства несовершеннолетних (ч.3 ст.120 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Предварительно, причиной смерти несовершеннолетней является отравление большим количеством препарата "Дротаверин", что привело к остановке сердца, вследствие резкого падения артериального давления.

Напомним, правоохранители сообщили, что семиклассницы после просмотра видео из соцсети съели по 40 таблеток "дротаверин".

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