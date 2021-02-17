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Espreso.tvЭкономикаОфициальный курс: гривна вернулась к укреплению

Официальный курс: гривна вернулась к укреплению

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 17 февраля 2021 года на отметке 27,83 грн / $

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По состоянию на 16 февраля курс составил 27,96 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 17 февраля установлен на уровне 33,73 грн / евро. По состоянию на 16 февраля курс составлял 33,93 грн / евро.

На наличном рынке 16 февраля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,80 продают - по 28 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,88 - 28,95 грн / $.

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