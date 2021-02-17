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Espreso.tvСпортНепобедимому украинскому тяжеловесу нашли соперника, который выиграл только 1 бой

Непобедимому украинскому тяжеловесу нашли соперника, который выиграл только 1 бой

Украинский боксер Игорь Шевадзуцький проведет следующий бой против белоруса Александра Няхайчика, который выиграл среди профессионалов только один поединок

Об этом сообщает промоутерская компания ULions Boxing в facebook.

6 марта во Киеве украинец, выигравший все свои 5 боев нокаутом, встретится с белорусом, в активе которого всего 1 победа и 5 поражений.

Шевадзуцький раз выходил в ринг 3 октября 2020 и победил боснийца Аднана Деронью.

Няхайчик предыдущий бой провел в марте 2019 и проиграл техническим нокаутом латвийцу Каспарс Камбала.

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