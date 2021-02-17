Не собираемся освобождать Навального по требованию ЕСПЧ, - вице-спикер Госдумы РФ
17 февраля, 2021, 19:48
Власти России не планирует выпускать оппозиционера Алексея Навального по требованию Европейского суда по правам человека
Об этом заявил вице-спикер Госдумы России Петр Толстой, сообщают росСМИ.
Он отметил, что российская Конституция позволяет правительству игнорировать решение ЕСПЧ как политизированное и противоречащее основному закону.
"Если такое решение будет, то конечно, Российская Федерация выполнять его не будет. В конституции есть норма, которая говорит о том, что международные обязательства страны выполняются, но при этом политизированные трактовки международных органов, таких как ЕСПЧ в отношении страны" , - отметил Толстой.
- Напомним, Европейский суд по правам человека призвал Россию немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального.
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