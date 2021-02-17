Налог на Google: Рада предварительно поддержала уравнивание правил налогообложения иностранных компаний с украинскими

17 февраля, 2021, 14:58

Верховная Рада приняла за основу проект закона №4184 об уравнивании правил налогообложения иностранных компаний с украинскими

Решение поддержали 289 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Согласно тексту пояснительной записки к проекту закона, документ предусматривает включение нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) и устанавливает правила определения места поставки электронных услуг.

При этом для лиц, предоставляющих услуги в сфере электронной коммерции, предполагается ввести упрощенную процедуру регистрации и уплаты НДС на услуги, которые они предоставляют в Украине. Регистрация может осуществляться удаленно в электронной форме. Платить налоги резиденты смогут в иностранной валюте.

Законом предлагается исключить из Налогового кодекса норму, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы выплат за свой счет.

Кроме того, от предоставления доступа к электронным учебным ресурсам в рамках образовательных услуг освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС).

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