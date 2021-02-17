На Ривненщине создадут заповедник "Пуща Радзивилла" площадью более 24 тыс. гектаров

17 февраля, 2021, 19:02

Кабмин одобрил проект указа "О создании национального природного парка "Пуща Радзивилла" на территории Ривненской области

Соответствующее решение Кабмин одобрил на очередном заседании 17 февраля, передает Правительственный портал.

Правительство одобрило проект указа президента Украины "О создании национального природного парка "Пуща Радзивилла .

"Национальный природный парк площадью 24 265,307 га расположен на территории Сарненского района Ривненской области. Его природные комплексы и объекты украинского Полесья имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную и образовательную ценность, что будет способствовать развитию туризма на Ривненщине", - говорится в сообщении.

Так "Пуща Радзивилла" станет третьим национальным парком в Ривненской области и увеличит природно-заповедный фонд области на 1%. Он присоединится к двум имеющимся национальных природным паркам области - Дерманско-Острожскому и Нобельскому.

К территории нацпарка согласовано передать земли:

- 22 427,1588 га земель лесного фонда, из которых 16 299, 9549 га изымают у ГП Рокитнивского лесного хозяйства и 6127, 2039 га у Осткивского лесного хозяйства;

- 1823,4 га земель запаса водного фонда, лесного, природно-заповедного и иного назначения;

- 14 7482 га земель запаса сельскохозяйственного назначения.

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