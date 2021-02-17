На Харьковщине перевернулась маршрутка, пострадали 10 человек
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Автопроисшествие произошла 17 февраля около 6:23 в районе 463 км автодороги" Киев-Харьков-Довжанский ", которая проходит через пгт Новый Коротич Харьковского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 41-летний водитель автобуса "Mercedes" сообщением "Харьков-Люботин" во время движения не справился с управлением и совершил наезд на отбойник, после чего автомобиль перевернулся. По предварительной информации, в транспортном средстве находились 17 пассажиров. 10 человек получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.
Информация внесена в Единый учета отделения полиции № 2 хруп № 1. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.
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