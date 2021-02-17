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На Донбассе вели огонь снайперы оккупантов


фото: Окупаційні ЗМІ
16 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели огонь из минометов 82-го калибра неподалеку Красногоровки. Из станковых противотанковых и подствольных гранатометов противник открывал огонь неподалеку Водяного, что на Приазовье.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования России вели огонь из снайперского оружия.

Боевых потерь среди наших воинов нет. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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