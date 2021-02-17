МЗ запустило информационный портал о вакцинации от COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Согласно сообщению, ведомство совместно с партнерами запустили отдельный информационный портал по вопросам вакцинации от COVID-19 - vaccination.covid19.gov.ua .
"Портал является официальным источником информации, на котором можно узнать об этапах и целевые группы вакцинации, которые вакцины будут использоваться и как будет происходить сам процесс вакцинации в Украине", - подчеркнули в пресс-службе.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это первая версия сайта с базовой информацией для граждан, в частности с настройками для людей с нарушениями зрения.
"До конца февраля функционал портала будет расширен дополнительными разделами и мобильной версии. После обновления сайт будет разделен на две части. Одна будет содержать информацию для широкой аудитории, а вторая - специализированную информацию для медицинских работников", - цитирует пресс-служба слова Степанова.
Кроме того, вебсайт будет содержать информационные панели статистическим данным о ходе кампании по вакцинации в Украине.
В пресс-службе добавили, что все данные на сайте будут обновляться в режиме, близком к реальному времени. Информационную поддержку портала предоставляют Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения.
В пресс-службе также напомнили, что в Украине уже работает информационный сайт covid19.gov.ua и национальный контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19. Номер горячей линии: 0 800 60 20 19.
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