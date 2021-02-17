МЗ запустило информационный портал о вакцинации от COVID-19

17 февраля, 2021, 11:58

Министерство здравоохранения запустило информационный портал с официальной информацией о вакцинации от COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Согласно сообщению, ведомство совместно с партнерами запустили отдельный информационный портал по вопросам вакцинации от COVID-19 - vaccination.covid19.gov.ua .

"Портал является официальным источником информации, на котором можно узнать об этапах и целевые группы вакцинации, которые вакцины будут использоваться и как будет происходить сам процесс вакцинации в Украине", - подчеркнули в пресс-службе.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это первая версия сайта с базовой информацией для граждан, в частности с настройками для людей с нарушениями зрения.

"До конца февраля функционал портала будет расширен дополнительными разделами и мобильной версии. После обновления сайт будет разделен на две части. Одна будет содержать информацию для широкой аудитории, а вторая - специализированную информацию для медицинских работников", - цитирует пресс-служба слова Степанова.

Кроме того, вебсайт будет содержать информационные панели статистическим данным о ходе кампании по вакцинации в Украине.

В пресс-службе добавили, что все данные на сайте будут обновляться в режиме, близком к реальному времени. Информационную поддержку портала предоставляют Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения.

В пресс-службе также напомнили, что в Украине уже работает информационный сайт covid19.gov.ua и национальный контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19. Номер горячей линии: 0 800 60 20 19.