Минсоцполитики выплатило январские компенсации за подорожание электроэнергии

17 февраля, 2021, 12:19

Министерство социальной политики перечислило 322, 1 млн грн компенсаций за подорожание электроэнергии

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Согласно сообщению, ведомство перечислило средства для компенсации некоторым категориям потребителей электрической энергии в сумме 322, 1 млн грн для 571.6 тыс. человек за потребленную в январе электроэнергию.

"В связи с тем, что с января было принято решение об отмене определенной системы тарифообразования для отдельных категорий населения, возникла необходимость выработки иного механизма, который, в отличие от программы жилищных субсидий, позволил бы обеспечить поддержку тех категорий населения, всего от этого пострадали ", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, этот механизм введения компенсационных выплат будет внедрена до конца отопительного периода, как краткосрочный алгоритм поддержки в период отопительного сезона.

В пресс-службе отметили, что система субсидий работает в штатном режиме. В ней сегодня находится около 3 млн домохозяйств, получающих поддержку в рамках этой программы.